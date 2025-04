Informacja o śmierci Roberta Leszczyńskiego początkowo była tak niespodziewana i zaskakująca, że niektórzy myśleli nawet, że to makabryczny prima aprilis. Dziennikarz miał 48 lat. Jego ciało znaleziono w domu.

Robert Leszczyński był aktywnym DJ-em, ponadto założył zespół Karate Musiq , w którym występował z Wojciechem Pilichowskim . Dziennikarz mocno angażował się w politykę. Działał w Partii Demokratycznej, Zielonych, później uczestniczył w zakładaniu Ruchu Palikota. W 2014 roku, bez powodzenia, kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Warto przypomnieć, iż Leszczyński był w środowisku muzycznym postacią kontrowersyjną. Miał na pieńku między innymi z Kazikiem , czego wyrazem była dedykowana Leszczyńskiemu piosenka " Zoil ", nagrana z Katarzyną Nosowską . "Kurdupel nadęty. Miernota przeklęty. Z rybą w nazwisku. Bliźniemu po pysku. Z pretensjami do tronu. Tronu po Napoleonu. Ostatni z miotu. Bez krzty polotu" - śpiewał w 1998 roku Kazik Staszewski, odpowiadając na krytyczną recenzję solowej płyty Nosowskiej napisaną przez Leszczyńskiego. Sporo zamieszania wywołały także jego teksty kwestionujące płeć Isis Gee, czy krytyczne opinie na temat Michaela Jacksona . Leszczyński uważał, iż był zawsze wierny nieugiętej rzetelności dziennikarskiej.

"Ja po prostu jestem rockandrollowcem. To zmieniło moje życie. Uważam, że rock and roll (...) zmienił świat na lepsze. Obalił kilku prezydentów, zmienił podejście do seksu, był maszyną napędową liberalizmu, postępowych zmian" - przyznał Robert w rozmowie z serwisem MenStream.pl w 2013 roku, wspominając tym samym wyjazd na Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie w 1983 roku.