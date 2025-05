Fani rozpalili show: System of a Down i spontaniczna pirotechnika w Brazylii

Podczas finału południowoamerykańskiej trasy System of a Down w brazylijskim São Paulo doszło do niezwykłego widowiska. Wbrew scenicznej powściągliwości zespołu, który nie korzystał z profesjonalnych efektów pirotechnicznych, to właśnie publiczność przejęła rolę scenografa. Setki fanów odpaliły race, fajerwerki i inne środki pirotechniczne, rozświetlając nocne niebo i trybuny, jakby koncert był czymś więcej niż tylko muzycznym wydarzeniem.

"To nie jest strefa wojny, to nie są zamieszki - to koncert rockowy w stylu System Of A Down w Brazylii".