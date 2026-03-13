Rodzinny spór o spadek po Krzysztofie Krawczyku nie gaśnie. "Termin rozprawy będzie wyznaczony"

Od śmierci Krzysztofa Krawczyka minie w tym roku, dokładnie 5 kwietnia, już pięć lat, ale napięcia między jego jedynym synem, Krzysztofem Igorem Krawczykiem, a wdową po artyście - Ewą Krawczyk - nie słabną. Trwający latami konflikt, którego osią był niepodzielony majątek po wokaliście, przez lata toczy się na osobistym gruncie. Teraz na jaw wyszły nowe informacje.

Rodzinny spór o spadek po Krzysztofie Krawczyku nie gaśnie. "Sprawy spadkowe nie przedawniają się"

Zgodnie z testamentem piosenkarza, cały majątek miał trafić do jego żony Ewy. Junior do dziś nie pogodził się z tą decyzją. Twierdzi, że jego ojciec przed śmiercią obiecał mu część majątku, a testament został sporządzony w momencie, gdy artysta nie był w pełni świadomy.

Choć od 2022 roku nie pojawiały się nowe informacje dotyczące postępowania, teraz okazało się, iż sprawa może ponownie trafić na wokandę. Co o tym świadczy?

"Sąd Rejonowy w Zgierzu I wydział Cywilny informuje, że sprawy spadkowe nie przedawniają się, a termin rozprawy będzie wyznaczony w najbliższym czasie, o ile nie zapadną inne decyzje procesowe" - poinformowano w oficjalnym piśmie przesłanym do "Faktu".

"Do dziś nie mogę się pogodzić" – Ewa Krawczyk szczerze o życiu po stracie męża Polsat Polsat