Kazik Staszewski to artysta-legenda, którego Polacy kojarzą zarówno z działalności solowej, jak i twórczości zespołu Kult. Stoi na czele formacji od 1982 r., spełniając się w roli autora tekstów, wokalisty i lidera. Polacy kochają go nie tylko za sceniczną charyzmę i twórczość muzyczną - Kazik jest przede wszystkim buntowniczym głosem pokolenia, który konsekwentnie mówi o wolności, niezależności i życiu na własnych zasadach.

Choć z zespołem Kult związany jest od ponad czterech dekad, to nie jedyny tak długi staż Kazika. Artysta od 40 lat pozostaje także kochającym mężem Ani. Jak podkreśla w wielu wywiadach - jego małżeństwo nie zawsze było idealne, lecz nie wyobraża sobie życia bez żony. Oto nietuzinkowa historia pary.

Historia miłości Kazika i Ani. Para jest ze sobą już ponad 40 lat

Kazik związał się ze swoją ukochaną w 1984 r. - dwa lata po tym, gdy rozpoczął karierę w Kulcie. Ich miłość trwa nieprzerwanie, od czterech dekad, i choć początki nie należały do najłatwiejszych, wokalista już wtedy wiedział, że Ania to jego bratnia dusza. Kobieta trzyma się z dala od blasku fleszy i rzadko pokazuje się z Kazikiem publicznie. Staszewski jednak chętnie wspomina o niej w wywiadach. Już nie raz mówił o kompromisach, które były nieodłącznym elementem ich drogi, a także o próbach, jakie stawiał przed parą los.

"Jesteśmy z Anią razem od 1984 r. Życie dwojga ludzi przez tak długi czas jest nieustającym pasmem kompromisów. (...) Nie wyobrażam sobie życia bez Ani. Myśmy się właściwie stali jednym. Z tym że czasami to zszycie aż się szarpie i pęka, to normalna rzecz. Nie wierzę, by ktoś mógł przeżyć 50 lat razem w nieustającej idylli" - opowiadał jakiś czas temu w rozmowie z magazynem "Uroda Życia".

Kazik, zakochany w Ani, zmuszony był odbić dziewczynę innemu! "Niehonorowe to było"

Zanim Kazik i Ania złożyli sobie przysięgę małżeńską, lider Kultu zmuszony był podjąć odważne kroki, aby zdobyć wybrankę swojego serca. Kobieta była bowiem związana z innym mężczyzną. Gdy ten wyjechał, nadarzyła się okazja, aby Staszewski odbił ukochaną.

"Spotykaliśmy się w moim mieszkaniu w trójkę, bo on przychodził z nią do mnie - siedzieliśmy i milczeliśmy. (...) Ten jej facet poszedł do wojska, po czym ja zachowałem się niegodnie i odbiłem mu dziewczynę. Niehonorowe to było, ale co zrobić, na miłość nie ma rady… Zeszliśmy się w lutym 1984, a już w listopadzie był ślub. Szybka piłka" - opowiadał w radiu Złote Przeboje.

Wokalista dodał również, że piosenka "Toruń", pochodząca z repertuaru Kazika i Kwartetu ProForma, opowiada właśnie o tamtych czasach, gdy zakochany muzyk zmuszony był walczyć o jej rękę. "Śpiewam tam o poprzednim narzeczonym Ani" - mówi wprost artysta.

Kazik Staszewski szybko został ojcem. Dziś spełnia się także w roli dziadka

Kilka miesięcy po ślubie Kazik i Ania dowiedzieli się, że kobieta jest w ciąży. Lider Kultu w wywiadach przyznawał, że ojcostwo pomogło mu w wybraniu odpowiedniej ścieżki życiowej. Od tamtej pory starał się bowiem jednocześnie pozostać scenicznym buntownikiem, jak i dbać o rodzinę i dobrze wychować syna.

Dziś rockman jest nie tylko dumnym ojcem Kazimierza i Jana, lecz także dziadkiem. Swoje odczucia wobec spełnianej w rodzinie roli wyraził w piosence "Dobrze być dziadkiem", napisanej na cześć wnuczek.

