W rozpoczętej 6 marca nowej edycji "Must Be The Music" uczestników muzycznego programu Polsatu ponownie oceniają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. Bez zmian jest też skład prowadzących, czyli Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

W sumie cały program składać się będzie z 11 odcinków. Półfinały rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja, a wielki finał show zaplanowano na 15 maja.

"Must Be The Music": Kim jest Czadowa Mamuśka?

Uczestnicy, którzy otrzymają trzy lub cztery razy TAK, przechodzą do panelu jurorskiego, gdzie wybrani zostaną półfinaliści, a dwójka wykonawców, którzy nie przejdą etapu panelu, otrzymają tak zwane "dzikie karty" od widzów (można na nich głosować w aplikacji), które będą przepustką do dalszego etapu.

Zwycięzca w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

W drugim odcinku (piątek, początek godz. 21:00) pojawi się Karina Malinowska, na scenie disco polo znana jako Czadowa Mamuśka. Widzowie Polsatu mogą ją pamiętać jako finalistkę tegorocznej edycji "Disco Star".

W "Must Be The Music" wokalistka z Ostrowa Wielkopolskiego zaśpiewa swój największy przebój "Spróbujmy jeszcze raz" (ponad 790 tys. odsłon).

"Przyżarło!" - rzucił Sebastian Karpiel-Bułecka w kierunku pozostałych członków jury, poruszając się w takt muzyki. Lider grupy Zakopower ruszył w pląsy, w pewnym momencie wstał i zaczął tańczyć, niespodziewanie podchodząc tanecznym krokiem do Miuosha, który docenił jego umiejętności.

"Ale było fajne, kurde jak było fajnie, w końcu było fajnie" - powiedział Sebastian Karpiel-Bułecka po zakończeniu występu.

Discopolowi wykonawcy w poprzednich edycjach rzadko znajdywali poparcie wśród jurorów. Największy sukces w programie odniosła w 2014 r. grupa Piękni i Młodzi, docierając do wielkiego finału.

