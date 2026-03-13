Sebastian Karpiel-Bułecka ruszył w pląsy. Kim jest Czadowa Mamuśka?
Na stronach Interii możecie zobaczyć przedpremierowy fragment drugiego odcinka nowej edycji "Must Be The Music". Przed jurorami zaprezentuje się m.in. Czadowa Mamuśka, finalistka tegorocznej odsłony "Disco Star". Emocji nie krył Sebastian Karpiel-Bułecka, który ruszył w pląsy.
W rozpoczętej 6 marca nowej edycji "Must Be The Music" uczestników muzycznego programu Polsatu ponownie oceniają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. Bez zmian jest też skład prowadzących, czyli Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.
W sumie cały program składać się będzie z 11 odcinków. Półfinały rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja, a wielki finał show zaplanowano na 15 maja.
"Must Be The Music": Kim jest Czadowa Mamuśka?
Uczestnicy, którzy otrzymają trzy lub cztery razy TAK, przechodzą do panelu jurorskiego, gdzie wybrani zostaną półfinaliści, a dwójka wykonawców, którzy nie przejdą etapu panelu, otrzymają tak zwane "dzikie karty" od widzów (można na nich głosować w aplikacji), które będą przepustką do dalszego etapu.
Zwycięzca w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.
W drugim odcinku (piątek, początek godz. 21:00) pojawi się Karina Malinowska, na scenie disco polo znana jako Czadowa Mamuśka. Widzowie Polsatu mogą ją pamiętać jako finalistkę tegorocznej edycji "Disco Star".
W "Must Be The Music" wokalistka z Ostrowa Wielkopolskiego zaśpiewa swój największy przebój "Spróbujmy jeszcze raz" (ponad 790 tys. odsłon).
"Przyżarło!" - rzucił Sebastian Karpiel-Bułecka w kierunku pozostałych członków jury, poruszając się w takt muzyki. Lider grupy Zakopower ruszył w pląsy, w pewnym momencie wstał i zaczął tańczyć, niespodziewanie podchodząc tanecznym krokiem do Miuosha, który docenił jego umiejętności.
"Ale było fajne, kurde jak było fajnie, w końcu było fajnie" - powiedział Sebastian Karpiel-Bułecka po zakończeniu występu.
Discopolowi wykonawcy w poprzednich edycjach rzadko znajdywali poparcie wśród jurorów. Największy sukces w programie odniosła w 2014 r. grupa Piękni i Młodzi, docierając do wielkiego finału.