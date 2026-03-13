Piotr Rubik wraz z żoną Agatą i córkami przeniósł się do Miami na Florydzie latem 2023 roku. Swoje amerykańskie życie regularnie relacjonują w mediach społecznościowych.

Kompozytor i dyrygent chętnie dzieli się z fanami też informacjami o swoich planach muzycznych. 28 marca będzie w Polsce, by na koncercie w Spodku w Katowicach świętować 20-lecie "Psałterza Wrześniowego". Przypomnijmy, że to trzecia część stworzonego z tekściarzem Zbigniewem Książkiem bestsellerowego "Tryptyku Świętokrzyskiego", na który składa się jeszcze "Świętokrzyska Golgota" i "Tu es Petrus" (z pamiętnym, "klaskanym" hitem "Niech mówią, że to nie jest miłość").

"Psałterz Wrześniowy" jako pierwszy w Polsce uzyskał status podwójnie diamentowej płyty za ponad 100 tys. sprzedanych egzemplarzy.

Kolejne jubileuszowe koncerty (16 występów w największych halach w całej Polsce) zaplanowano już na 2027 r.

Piotr Rubik i "Bądź pozdrowiony mój świecie". "Świat jest piękny"

Teraz Piotr Rubik wypuścił do sieci napisany jeszcze we wrześniu 2022 r. razem z Jackiem Cyganem utwór "Bądź pozdrowiony mój świecie", który można było usłyszeć już podczas koncertów.

"Są piosenki, które rodzą się w konkretnym momencie, ale zostają na dłużej. (...) Czuję, że jej przesłanie jest dziś jeszcze bardziej potrzebne" - napisał kompozytor w mediach społecznościowych.

Za partie wokalne odpowiadają towarzyszący mu obecnie soliści: Agnieszka Przekupień (występuje w Teatrze Muzycznym "Roma" w Warszawie i Teatrze Muzycznym w Łodzi), Marta Moszczyńska, Marcin Januszkiewicz (zdobywca trzeciego miejsca w 19. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie) i Michał Gasz.

W nagraniu uczestniczyli też muzycy: Piotr Rubik (pianino, instrumenty klawiszowe), gitarzysta Sebastian Ruciński (m.in. Robert Janowski, Elżbieta Adamiak, Kuba Sienkiewicz), basista Kosma Kalamarz (m.in. Robert Janowski, Anna Jurksztowicz) i perkusista Przemysław Smaczny (m.in. Viki Gabor, Kuba Sienkiewicz, Karolina Leszko).

Na castingu do "Must Be The Music" pojawiła się Wani, znana z TikToka. Jurorka od razu poznała piosenkę! Polsat