Josh Freese w przeszłości występował z m.in. Guns N' Roses (1997-1999), Devo (od 1996 r.) i A Perfect Circle (1999-2004, 2010-2011, od 2024). W studiu i na scenie towarzyszył także takim gwiazdom, jak m.in. Nine Inch Nails, Sting, The Offspring czy Weezer . Pojawił się na ponad 400 płytach.

Dyskografię Foo Fighters zamyka wydany w czerwcu 2023 r. album "But Here We Are", na którym partie perkusji zagrał lider, wokalista i gitarzysta Dave Grohl, były bębniarz Nirvany. Freese w zespole pojawił się jako zastępca zmarłego w marcu 2022 r. w Kolumbii Taylora Hawkinsa.