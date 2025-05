Hiszpański nadawca publiczny RTVE zwrócił się do Europejskiej Unii Nadawców (EBU) o szczegółowy audyt głosów oddanych przez telewidzów w tym kraju. Przypomnijmy, że w sobotnim wielkim finale w Bazylei (Szwajcaria) reprezentująca Izrael Juwal Rafael (Yuval Raphael) nie otrzymała ani jednego punktu w głosowaniu hiszpańskiego jury, tymczasem widzowie z tego kraju przyznali jej maksymalną ocenę - 12 punktów.

Na wniosek RTVE organizatorzy Eurowizji przekazali, że z Hiszpanii zarejestrowano 7 tys. 283 telefonów, 23 tys. 840 SMS-ów oraz 11 tys. 310 głosów oddanych przez oficjalną aplikację konkursu. W komunikacie nie znalazł się jednak podział głosów na poszczególne kraje, dlatego hiszpańska telewizja ma wystąpić o szczegółowy raport.

Eurowizja 2025: Hiszpania krytykuje Izrael

W tle pozostaje polityczny spór - z Hiszpanii jeszcze przed konkursem płynęły protesty wobec udziału Izraela (chodzi o sytuację w palestyńskiej Strefie Gazy). Podczas transmisji drugiego półfinału (wówczas na scenie pojawiła się Juwal Rafael) hiszpańscy komentatorzy przypomnieli o kryzysie humanitarnym, co spotkało się z ostrymi protestami izraelskiej telewizji KAN.

Wówczas EBU przypomniała, że Eurowizja jest wydarzeniem apolitycznym. Organizacja zagroziła też Hiszpanom karami finansowymi, jeśli na antenie pojawią się kolejne odniesienie do sytuacji w Strefie Gazy.

W finale Juwal Rafael ostatecznie zajęła drugie miejsce z wynikiem 357 punktów - to zasługa przede wszystkim głosom od telewidzów (297). Gdyby pod uwagę brać tylko głosy od jurorów (60), Izrael znalazłby się dopiero na 15. pozycji. 69. Konkurs Piosenki Eurowizji wygrał JJ z Austrii (436 pkt.).

Według informacji hiszpańskiego "El País", inne kraje również rozważają wniosek o audyt głosowania do EBU.

Eurowizja 2025: Udział Izraela wywołał gorące emocje

Wspomniana Juwal Rafael to 24-letnia reprezentantka Izraela, która w konkursie zaprezentowała piosenkę "New Day Will Rise". Wokalistka ma za sobą dramatyczną historię - podczas ataku Hamasu na uczestników festiwalu Nova w Izraelu pod koniec 2023 r. ukrywała się pod ciałami ofiar.

"Dla mnie ta piosenka symbolizuje uzdrowienie, którego wszyscy potrzebujemy oraz optymizm na nadchodzące dni - naszą przyszłość. Piosenka mówi o naszej sile, całej naszej wspólnej nadziei, wsparciu i miłości tak pięknych ludzi w naszym kraju… nadejdzie nowy dzień i będzie to najlepszy, jaki kiedykolwiek istniał" - tłumaczy wymowę utworu "New Day Will Rise" Juwal Rafael (Yuval Raphael).

Napisany przez wokalistkę i kompozytorkę Keren Peles "New Day Will Rise" zawiera tekst śpiewany w językach angielskim, francuskim i hebrajskim (w tym ostatnim wykorzystano fragment biblijnej "Pieśni nad pieśniami").

"To niezwykle mocne stwierdzenie, nieważne, ile ognia w nas kierują, nasza woda jest silniejsza, nasza miłość jest silniejsza, nie mogą nas ugasić, nie mogą nas spalić - to najważniejszy wers w piosence, a nawet nie ja go napisałem" - powiedziała o wykorzystanym z "Pieśni nad pieśniami" cytacie Keren Peles.

Dodajmy, że Peles była współautorką utworu "Hurricane" śpiewanego przez Eden Golan, który na Eurowizji 2024 dał Izraelowi piąte miejsce.

