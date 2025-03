W 2012 r. w czwartej edycji "Must Be The Music" furorę zrobił Tomek "Kowal" Kowalski, który w programie zaprezentował m.in. "Modlitwę" i "List do M" Dżemu. Długowłosy wokalista z Trzebnicy ostatecznie został zwycięzcą show Polsatu. Wówczas za kulisami mocno za niego kciuki ściskał 12-letni syn - Natan.

Młodszy Kowalski poszedł w ślady swojego ojca. Można go było zobaczyć w teledysku "Pusty dom" Tomka Kowalskiego. Pod koniec października 2024 r. pojawił się debiutancki utwór Natana - "Gwiezdny sen", do którego muzykę napisał jego ojciec.

Natan Kowalski zajmuje się muzyką od najmłodszych lat, a zachęcił go do tego m. in. jego dziadek i prowadzony przez niego do dziś zespół z muzyką ludową. Ponadto Natan kształci się w szkole muzycznej i uczęszcza na lekcje pianina.

Tomasz Kowalski ledwo uszedł z życiem z wypadku na motocyklu

8 czerwca 2014 r Tomasz Kowalski uległ ciężkiemu wypadkowi motocyklowemu (zderzył się czołowo z VW Golfem). "Jechałem motorem zgodnie z przepisami, ale ktoś mnie nie zauważył i zajechał mi drogę" - wspominał rok później w programie "Dzień Dobry Wakacje".

Ciężko ranny wokalista natychmiast został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację. Kowalski został wybudzony ze śpiączki pod koniec czerwca 2014 r. Okazało się jednak, że w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego jest on sparaliżowany od pasa w dół.

Tragiczny wypadek Tomasza na motocyklu zmienił diametralnie życie całej jego rodziny. Jako dziecko Natan przyznał, że śpiewał i grał swojemu tacie, by wspierać go w powrocie do zdrowia. Uczestnicy "Must Be The Music" (m.in. Enej, LemON, Kasia Moś, Anna Karwan, Shata QS) wspierani przez ówczesnego jurora Adama Sztabę i prowadzącą Paulinę Sykut-Jeżynę nagrali charytatywny utwór "Nie tracę wiary" (kompozycję Kuby Płucisza w oryginale wykonywała grupa IRA), by w ten sposób wspomóc walkę Tomasza.

"Wyjątkowe miejsce i szczególny nastrój" - Kuba Płucisz o Tomku Kowalskim i jego rodzinie INTERIA.PL

Do czasu tragicznego w skutkach wypadku Tomasz Kowalski wcielał się w rolę Ryśka Riedla (legendarnego wokalisty grupy Dżem) w spektaklu "Skazany na bluesa" w reżyserii Arkadiusza Jakubika. Wcześniej występował pod szyldem Tomasz Kowalski & FBB.

Później pojawiał się na scenie m.in. na Przystanku Woodstock 2015 u boku wspomnianego Kuby Płucisza czy podczas pokazywanego przez Polsat Earth Festival Uniejów 2018. Szerszej publiczności przypomniał się wiosną 2024 r. w "Mam talent". Na castingu otrzymał komplet trzech głosów na "tak", ale nie znalazł się w gronie 40 półfinalistów zakwalifikowanych do odcinków na żywo.

Natan Kowalski i Tomek "Kowal" Kowalski w 2015 r. Bartosz Krupa East News

Natan Kowalski w "Must Be The Music". Wzruszony tata z trudem powstrzymywał łzy

Natan, wspierany za kulisami przez tatę, pojawi się w piątkowym odcinku nowej edycji "Must Be The Music" (początek godz. 19:55). Tak samo jak jego ojciec ponad 12 lat temu sięgnął po utwór Dżemu - mowa o piosence "Autsajder".

"Masz najważniejsze, co każdy muzyk musi mieć, czyli serce, które jest gotów oddać publiczności i ty to masz" - powiedział Dawid Kwiatkowski.

"Gratuluję ci tego typa, szacun, dziękuję serdecznie" - dodał Miuosh, który wszedł na scenę, by uścisnąć dłoń wyraźnie poruszonego Tomasza Kowalskiego. Poruszający się na wózku wokalista wyznał, że od razu mu się łzy zebrały, kiedy tylko Natan zaczął śpiewać.

Emocji nie krył też Miuosh: "Ja uważam, że twoja historia twojego syna nauczyła bycia twardym facetem i to, co dzisiaj dźwiga tutaj, to nie jest tylko wykonanie przed publicznością, ale kawał historii i tego wszystkiego, co dźwigacie razem od lat i z taką ekipą tylko do przodu. Gratuluje wam".

Syn Tomka Kowalskiego w „Must Be The Music”. Wzruszające sceny za kulisami Polsat Polsat Promocja