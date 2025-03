We wrześniu ubiegłego roku Katy Perry wydała swój siódmy studyjny album "143", który promował singiel "Woman's World". Piosenka osiągnęła 63. miejsce na prestiżowej liście "Billboard Hot 100", co zostało uznane za nieudany powrót Perry do muzyki. Do przyczyn nieudanej premiery fani zaliczają najczęściej współpracę z Dr. Lukiem, który, w zestawieniu z tytułem singla, według oskarżeń nie ma z nim nic wspólnego.