Nie obyło się jednak bez przeszkód. Steczkowska ujawniła, że jej pomysł na wykorzystanie lin, podobnie jak w polskim finale preselekcji, został zablokowany przez organizatorów konkursu. "Poszły już tysiące pism, ale nadal nie mamy potwierdzenia, że możemy to zrobić po swojemu. Oni chcą to widzieć inaczej, a my nie chcemy na to przystać" - zdradziła w rozmowie ze "Światem Gwiazd". Organizatorzy zasugerowali użycie huśtawki jako alternatywy, jednak wokalistka nie jest przekonana do tej propozycji.