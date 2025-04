Iron Maiden to zespół, który wzniecił nową falę brytyjskiego heavy metalu na początku lat 80. Brytyjska grupa od dawna dominuje w gatunku metalu, a to wszystko dzięki swoim charakterystycznym galopującym riffom, pojedynkującym się solówkom gitarowym i często patetycznym, w dobrym tego słowa znaczeniu, refrenom. Krążki "The Number of the Beast", "Piece of Mind", "Powerslave", "Somewhere in Time" są uznawane za kamienie milowe w historii heavy metalu, jednak to właśnie 40-minutowy album "Iron Maiden" zapoczątkował długą i ciekawą historię zespołu.