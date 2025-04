Justyna Steczkowska na nowym miejscu w eurowizyjnym rankingu. Wszystko uległo zmianie

Głosami widzów polskie preselekcje do Eurowizji 2025 wygrała Justyna Steczkowska. To właśnie ona poleci w maju do Bazylei, aby reprezentować Polaków w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji. Promocja w Europie trwa, a polska gwiazda uczestniczy w najważniejszych imprezach, na które została zaproszona.