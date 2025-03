Lil Nas X odrzucił możliwość współpracy z Taylor Swift. "Nic z tego nie wyszło"

Ona - globalna supergwiazda, on - ceniony raper i kontrowersyjny twórca. Ich współpraca o mały włos doszła do skutku, jednak teraz Lil Nas X przyznaje, że kolaboracja z Taylor Swift się nie udała, choć były na to spore szanse.