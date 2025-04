Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorek po północy lokalnego czasu. Dach dyskoteki Jet Set w Santo Domingo runął, gdy na scenie występował Rubby Perez, piosenkarz merengue. Córce artysty udało się uciec, jednak - jak podaje Associated Press - 69-letni mężczyzna nie przeżył.