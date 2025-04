BitterSweet Festival z kolejnym ogłoszeniem! "Gotowi, by powariować?"

Pierwszą z ogłoszonych jest Peggy Gou, jednak z najbardziej rozchwytywanych DJ-ek na świecie. Pamiętacie choćby "It Makes You Forget (Itgehane)" z 2018 roku? Kolejne nazwisko to Zachary William Dess, czyli Two Feet. Fani usłyszą m.in. "Go F*ck Yourself" i "I Feel Like I’m Drowning", ale i materiał z najnowszej, nadchodzącej płyty.