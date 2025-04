"Firehose of Falsehoods" to piąta płyta międzynarodowego kolektywu O.R.k. Często eksplorując tematy napięcia, odkupienia i kondycji ludzkiej, ich najnowsze wydawnictwo jest próbą odszukania niewyrażalnego.

"Żyjemy w świecie, w którym coraz trudniej poznać prawdę, więc nazwanie albumu 'Firehose of Falsehoods' miało celowo odnosić się do czegoś zupełnie przeciwnego do szczerości, którą staramy się wyrażać w naszej muzyce i tekstach" - tłumaczy wokalista Lorenzo Esposito Fornasari znany także jako LEF.

Okładka zaprojektowana przez uznanego ilustratora komiksów Marvel/DC Denisa Rodiera również ma wyrażać dwuznaczność. "Czy macki reprezentują jakieś złe i niewidzialne stworzenie, które otacza nas propagandą? Czy też stworzenie jest ukrytą, ale bohaterską istotą, która chce zniszczyć głośniki i uwolnić nas od fałszywych narracji?" - czytamy.

Grafiki do dwóch poprzednich płyt "Ramagehead" (2019) i "Screamnasium" (2022) przygotował Adam Jones, gitarzysta grupy Tool.

O.R.k - progresywna supergrupa w Polsce

Poza włoskim wokalistą skład O.R.k uzupełniają jego rodak Carmelo Pipitone (gitara), australijski basista Colin Edwin (w latach 1993-2011 muzyk Porcupine Tree) i amerykański perkusista Pat Mastelotto (King Crimson, Stick Men).

Na płycie "John Wesley, były koncertowy gitarzysta Porcupine Tree. Wydawnictwo zapowiadały utwory "Blast Of Silence", "PUTFP", "Mask Becomes The Face" i najnowszy singel "The Other Side".

"'The Other Side' pokazuje mocniejszą, bardziej 'muskularną' stronę O.R.k. eksplorując jednocześnie równowagę między kontrolą, a poddaniem się w najtrudniejszych momentach życia. Dynamiczna zmiana i budowa utworu oddaje intensywność stawiania czoła wyzwaniom, gdy nie ma jasnych opcji i nie ma nikogo, kto wskazałby drogę" - tłumaczy Colin Edwin, który jest również autorem tekstów.

"Treść liryczna 'The Other Side' porusza kwestię potrzeby porzucenia nadmiernego myślenia i słuchania wewnętrznych, instynktownych impulsów, aby poruszać się po niepewnościach życia. 'The Other Side' zawiera również gościnny występ gitarzysty Giuseppe Negri, który dodaje dodatkowy metaliczny akcent do mocnego riffu" - podkreśla basista O.R.k.

Dodajmy, że 18 maja zespół zaprezentuje nowy materiał podczas jedynego polskiego koncertu, który odbędzie się w klubie Gwarek w Krakowie.

