Jeffrey Runnings , współzałożyciel, wokalista i basista zespołu For Against , zmarł 3 marca po długiej walce z rakiem w IV stadium - poinformowała wytwórnia Independent Project Records. Miał 61 lat.

Jeffrey Scott Runnings urodził się 22 kwietnia 1963 roku w Omaha, Nebraska. Już jako dziecko kolekcjonował płyty i uczył się gry na pianinie. Chociaż był leworęczny, grał na gitarze praworęcznej - odwróconej do góry nogami.

Grupa For Against powstała w 1984 roku w Lincoln, Nebraska, i od początku wyróżniała się sennym, rytmicznym brzmieniem. Ich muzykę określano jako dream pop z postpunkowym pazurem. Jak pisał jeden z krytyków:

"Jedną nogą tkwiła w brytyjskim post-punku spod znaku Joy Division, a drugą w onirycznej atmosferze Kitchens of Distinction."