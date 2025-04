Wychwalany w Europie i na świecie Dopelord, dziś czołowy przedstawiciel psychodelicznego stoner / doom metalu w kraju nas Wisłą, podpisał kontrakt z francuską Season On Mist, jedną z wiodących i najprężniej działających wytwórni na Starym Kontynencie.

"Od momentu powstania w 2010 roku Dopelord udoskonala swój własny, mocno psychodeliczny pomysł na stoner metal. Choć zespół oddaje cześć potężnemu riffowi, w jego dyskografii nie brakuje zapadających w pamięć refrenów, chwytliwych hipnotyzujących riffów oraz innych oznak wiedzy tajemnej" - najważniejsze pierwiastki brzmienia swoich świeżo upieczonych podopiecznych wylicza wytwórnia z południowej Francji.

Dopelord przygotowuje płytę dla nowego wydawcy - szykujcie się na podróż w głąb umysłu

"Niezmiernie cieszymy się mogąc oznajmić nasze dołączenie do Season Of Mist. Czujemy się zaszczyceni możliwością współpracy z wytwórnią o tak bogatej historii, która wspiera tak wiele niesamowitych zespołów. Szykujcie się na ciężki psychodeliczny doom, który zabierze was w podróż w głąb umysłu. Do zobaczenie w trasie!" - o podpisaniu stosownych dokumentów z renomowaną wytwórnia z Marsylii napisali muzycy kwartetu z Lublina.

Podróż, o której mowa, to zapewne następca doskonale przyjętego albumu "Songs For Satan" z 2023 roku. Intensywne prace nad nowym longplayem lubelskiej formacji właśnie trwają. Zanim jednak poznamy szczegółu szóstej płyty Dopelord, grupa - obchodząca w tym roku 15. urodziny - zagra w maju pięć koncertów w Polsce oraz powróci do Londynu, gdzie 18 maja wystąpi na prestiżowym Desertfest. Zespół zapowiedział też swój udział na jednym z pożegnalnych koncertów Anglików z Orange Goblin, który odbędzie się w połowie listopada w Finlandii.

Singla "The Chosen One" Dopelord z albumu "Songs For Satan" możecie posłuchać poniżej:

Dopelord - szczegóły rocznicowych koncertów w Polsce:

16.05. - Warszawa (Mechnik; z udziałem Sanity Control i Head Of Cassandra)

22.05. - Katowice (Piaty Dom; plus Astral Nomad)

23.05. - Poznan (Pod Minoga; plus Red Scalp)

24.05. - Krakow (Alchemia; plus Sanity Control)

25.05 - Wroclaw (Liverpool; plus Sanity Control).

Dopelord - 15 lat doom metalu i koncertowych rytuałów

Obchodzący w rym roku jubileusz 15-lecia działalności Dopelord powstał w 2010 roku w Lublinie, by dwa lata później zaznaczyć swoją obecność na metalowej scenie debiutanckim albumem "Magick Rites". Z każdą kolejną płytą - "Black Arts, Riff Worship & Weed Cult" (2014 r.), "Children Of The Haze" (2017 r.), "Sign Of The Devil" (2020 r.) i "Songs For Satan" (2023 r.) lubelski kwartet zjednywał sobie coraz szersze rzesze fanów nie tylko w kraju, ale i w całej Europie oraz różnych zakątkach świata, co zaowocowało międzynarodowym uznaniem dla ich żywiołowych koncertów, chwytliwych riffów i niedających spokoju refrenów.

"Doom metal Dopelord cechuje się ciężkim, psychodelicznym brzmieniem z wyraźnymi wpływami stoner metalu oraz tekstami nawiązującymi często do okultyzmu, używek i mrocznych fantazji" - czytamy o stylistyce formacji z Lublina na stronie ich nowego wydawcy.

Prócz koncertowania w kraju, Dopelord regularnie występuje na prestiżowych zagranicznych festiwalach, wśród których można wymienić Desertfest (w Londynie, Berlinie i Antwerpii), Metal Days Slovenia, Rockstadt Extreme, czeski Brutal Assault, SWR Barroselas Metalfest, Tolminator, Helldorado Eindhoven czy nasz Mystic Festival. W 2019 roku zespół odbył też trasę u boku Saint Vitus - legendy doom metalu z Los Angeles.

Skład Dopelord tworzą Paweł Mioduchowski (wokal / gitara), Piotr Zin (wokal / bas), Grzegorz Pawłowski (gitara) i Piotr Ochociński (perkusja).

