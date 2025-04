Format "Must Be The Music" jest uznawany przez wielu Polaków za kultowy, a od 7 marca 2025 roku fani programu mogą śledzić losy nowych uczestników show. W składzie jury zasiadły nowe osoby - Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. W roli prowadzących "MBTM" oglądamy Macieja Rocka, Patricię Kazadi i Adama Zdrójkowskiego, zaś materiały zza kulis przygotowuje Joanna "Ruda" Lazer, wokalistka zespołu Red Lips, który w pierwszej edycji "Must Be The Music" dostał się aż do półfinału.

Młody muzyk zachwycił w "Must Be The Music". Dawid Kwiatkowski poderwał się z siedzenia

Kajetan Wolas zachwycił jurorów "Must Be The Music". Muzyk ma 21 lat i pochodzi z Krakowa. W jego twórczości można dostrzec nie tylko rap, ale także soul i R&B. Na co dzień inspiruje się muzyką jazzową połączoną z hip-hopem i w swoich kompozycjach łączy oba te gatunki.

Kajetan jest również członkiem Projektu WOW, z którym zagrał między innymi na Męskim Graniu 2024. W 2023 roku wydał swoją debiutancką EP-kę wraz z producentem Magierą, na której znalazły się utwory, mówiące o jego walce ze zdrowiem psychicznym i o problemach z rówieśnikami. Wokalista współpracuje także z Kubą Karasiem czy Patrickiem The Pan. Muzyk aktualnie tworzy swoją płytę, która ukaże się w 2025 roku, a teraz postanowił pokazać swój talent w "Must Be The Music".

Jurorzy nie kryli swojego poruszenia grą i śpiewem artysty. "Nie mogłem wstać wcześniej, dlatego, bo nie chciałem zdradzać ci mojego werdyktu" - zwrócił się do Kajetana Dawid Kwiatkowski, który wyraził swój zachwyt owacjami na stojąco. "Ja mam takie marzenie po twoim występie, żeby usiąść z tobą i porozmawiać. Coś ty musiał przeżyć, chłopie, że ty piszesz tak mądre teksty? Opowiadasz tak muzyką, że ja chce więcej" - dodał Dawid do swojej wypowiedzi.

"Ja mam wrażenie, że ja płyty słucham" - stwierdziła poruszona Natalia Szroeder, a Miuosh się z nią zgodził. "Jesteś bardzo dobrym tekściarzem (...). Dawid tutaj aż podskoczył, to sobie wyobraź, jak Kwiatkowski skacze, co to jest! Zamiataj to, zamiataj ten szajs" - wyznał raper.

Dawid Kwiatkowski popadł w zachwyt. Kajetan Wolas zaprezentował swój autorski utwór w "Must Be The Music" Polsat Promocja