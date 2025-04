Mick Jagger ma ośmioro dzieci z pięciu różnych związków. Jego pociechy dziś również żyją w blasku fleszy, robiąc mniej lub bardziej spektakularną karierę.

Najstarszym dzieckiem Jaggera jest urodzona w 1970 roku Karis Hunt Jagger (jej matką jest amerykańska wokalistka Marsha Hunt, która była zamężna, gdy nawiązała romans z frontmanem The Rolling Stones). Karis pracuje w branży filmowej jej nazwisko widnieje przy takich produkcjach, jak m.in. "Zaklinacz deszczu", "Słodki listopad" i "Patch Adams"). Zaliczyła również epizod w filmie "Ta jedna noc". Fani Stonesów dobrze pamiętają, że to właśnie Karis była inspiracją do przeboju "Brown Sugar".

Kim jest ukochana Micka Jaggera? Jest młodsza od trójki jego dzieci

W marcu 2014 r. na skutek depresji życie odebrała sobie 49-letnia projektantka L'Wren Scott, z którą Jagger był w związku przez 13 lat. Pogrążony w żałobie wokalista nie był zbyt długo sam - kilka tygodni po tragedii świat dowiedział się, że spotyka się z 27-letnią wówczas amerykańską tancerką baletową Melanie Hamrick.

Do ich zapoznania miało dojść podczas koncertu The Rolling Stones w Tokio. Hamrick wraz z zespołem tanecznym została zaproszona za kulisy.

To wówczas media zaczęły prześwietlać przeszłość Melanie. Swoje pierwsze kroki w tańcu stawiała w wieku zaledwie 3 lat. Spore zaangażowanie i praca pozwoliły na to, by już jako 17-latka zaczęła pojawiać się na nowojorskich scenach. Na koncie ma występy w baletowych wersjach m.in. "Kopciuszka", "Don Kichota" czy "Jeziora Łabędziego". Do 2019 r. występowała na deskach nowojorskiego American Ballet Theatre. Wówczas zakończyła swoją karierę jako tancerka.

W 2019 r. Hamrick przygotowała choreografię do baletu "Porte Rogue", w którym wykorzystano utwory The Rolling Stones. To Jagger pomógł jej dopracować ścieżkę dźwiękową do przedstawienia.

Czego słucha Melanie Hamrick?

Ukochana wokalisty do swoich ulubionych piosenek z imponującego katalogu The Rolling Stones zalicza "She’s a Rainbow" z płyty "Their Satanic Majesties Request" z 1967 r. i "Whole Wide World" z najnowszego albumu "Hackney Diamonds".

37-letnia obecnie Hamrick po rozstaniu z baletem zajęła się pisaniem - ma na koncie powieści "First Position" (2023) i "The Unraveling" (2024). W 2016 r. na świat przyszło pierwsze dziecko pary - syn Deveraux Octavian Basil Jagger. Gdy wokalista został ojcem po raz ósmy, miał 73 lata.

"Mam naprawdę wspaniałą rodzinę, która mnie wspiera. I mam, no wiesz, małe dzieci - to sprawia, że czujesz się ważny" - mówił Mick Jagger w jednym z wywiadów.

Z kolei Melanie Hamrick przyznaje, że ludzie często zwracają uwagę na dużą różnicę wieku między nią a legendarnym muzykiem (dzieli ich blisko 45 lat), jednak stara się nie przejmować krytycznymi komentarzami.

