Szacuje się, że do końca 2024 r. show "ABBA Voyage" dał gospodarce Wielkiej Brytanii ok. 1,7 miliarda euro korzyści ekonomicznych. To zasługa ponad 2 mln gości, którzy wybrali się do Londynu, by tam zobaczyć widowisko z największymi przebojami grupy ABBA. Zamiast czwórki muzyków na scenie pojawiają się wirtualne awatary (nazywane "ABBA-tarami"), wygenerowane na podstawie wizerunków z 1979 r.

Będą zmiany w "ABBA Voyage"

Wraz z "ABBA Voyage" szwedzka formacja powróciła na scenę po niemal 40 latach nieobecności. Przez sześć lat grupa pracowała nad specjalną formułą show, w którym na scenie zamiast muzyków występują ich awatary.

Przy okazji zbliżającej się trzeciej rocznicy show, ABBA zapowiedziała w komunikacie prasowym pewne zmiany w prezentowanym dotąd scenicznym repertuarze. Widowisko będzie miało odświeżoną formę od występu, który odbędzie się 27 maja. Szczegóły dotyczące konkretnych zmian są owiane tajemnicą. "W programie 'ABBA Voyage' pojawią się pewne dodatki i drobne zmiany" - brzmi lakoniczna zapowiedź.

"Kiedy zaczynaliśmy show, nie spodziewaliśmy się, że po trzech latach nadal będziemy gościć w Londynie. Jesteśmy wdzięczni, że tak wielu z was dołączyło do nas. Oczywiście powodem, dla którego jesteśmy w stanie utrzymać nasz koncert przez tak długi czas, jest nasza niesamowita publiczność" - przekazała szwedzka grupa.

"ABBA Voyage" pokazywana jest od maja 2022 r. w specjalnie zbudowanej ABBA Arenie w Parku Olimpijskim Królowej Elżbiety w Londynie. W kwietniu 2023 r. widowisko zobaczył milionowy widz. Show prezentowane jest przy pełnej widowni przez siedem dni w tygodniu, przynosząc w tym czasie w przeliczeniu ponad 7,7 mln zł. Na razie zaplanowane są występy do stycznia 2026 r.

ABBA - wielkie przeboje i miłosne dramaty

ABBA została założona w 1972 roku. W 1974 grupa wygrała 19. Konkurs Piosenki Eurowizji przebojem "Waterloo", zapewniając Szwecji pierwsze zwycięstwo w historii konkursu. Od tamtej pory uważana jest za jeden z najbardziej znaczących na rynku oraz kasowych zespołów w historii muzyki.

Przypomnijmy, że nazwa zespołu ABBA to akronim z pierwszych liter imion czwórki członków zespołu: 74-letniej Agnethy Faeltskog , 79-letniego Bjoerna Ulvaeusa, 78-letniego Benny'ego Anderssona i 79-letniej Anni-Frid Lyngstad. Agnetha była żoną Ulvaeusa, a Frida - Anderssona. Oba małżeństwa w krótkim odstępie czasu zakończyły się rozwodami na początku lat 80. Obecnie muzycy rzadko pojawiają się publicznie w komplecie - pod koniec maja 2024 r. odebrali razem prestiżowe Ordery Wazów za "wybitne zasługi w muzyce szwedzkiej i międzynarodowej" od króla Szwecji Karola XVI Gustawa.

Ich kariera była intensywna, ale dość krótka - grupa ogłosiła zawieszenie działalności w 1982 roku. Nikt nie spodziewał się, że ABBA postanowi wrócić na scenę po prawie czterech dekadach i to z nową płytą. Wydany w listopadzie 2021 r. "Voyage" to pierwszy album od czasu "The Visitors" z 1981 roku.

"Zrobiliśmy sobie przerwę w lato 1982 roku i teraz zdecydowaliśmy, by ją przerwać. Mówią, że to nieroztropne robić 40-letnią przerwę pomiędzy albumami, ale nagraliśmy kontynuację 'The Visitors'" - oświadczył zespół przed premierą. Muzycy jednocześnie zadeklarowali, że będzie to ich ostatnia płyta z premierowym materiałem.

