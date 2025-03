Ariana Grande zaprezentowała reedycję albumu "eternal sunshine". W krótkim filmie wystąpiła jako babcia

W marcu 2024 roku na półki sklepowe trafił siódmy studyjny krążek Ariany Grande, zatytułowany "eternal sunshine". Wydawnictwo promowały takie utwory jak "yes, and?", "we can't be friends (wait for your love)" czy chociażby "the boy is mine", a teraz artystka podzieliła się z fanami rozszerzoną wersją albumu.