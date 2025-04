Miał kontakt z gwiazdami zanim sam stał się jedną z nich! "Mam haki, ale nie będę o tym mówił"

Choć nie zdobył głównej nagrody w "The Voice of Poland", to właśnie on okazał się jednym z największych wygranych programu. Dziś Wiktor Dyduła ma na koncie dwa albumy, z których najnowszy -"Tak jak tutaj stoję" - ukazał się zaledwie kilka dni temu. Promują go single "Tam słońce, gdzie my" oraz duet z Kasią Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni "Nie mówię tak, nie mówię nie". Wokalista nie zwalnia tempa - przed nim trasa koncertowa organizowana przez Live Nation Polska.