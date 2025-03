"Nakładajcie swoje kolczugi"! Poison Ruïn na dwóch koncertach w Polsce

Poison Ruïn powstało w 2020 roku. Początkowo był to solowy projekt Maca Kennedy'ego, jednak dość szybko wyewoluował on w kompletny zespół. Ich twórczość to mieszanka post-punku, heavy metalu oraz dungeon synthu, a wszystko to dopełnia warstwa wizualna mocno czerpiąca ze średniowiecznego klimatu.