W sumie wokalistka umieściła sześć piosenek w Top 10 amerykańskiej listy "Billboardu" (poza wyżej wymienionymi także "Where Is The Love" i "The Closer I Get To You" z Donnym Hathawayem, "Feel Like Makin' Love", "Set the Night to Music" z Maxi Priestem). Jej dorobek zamyka płyta "Let It Be Roberta" z 2012 r. z piosenkami The Beatles (wokalistka była sąsiadką Johna Lennona i jego żony Yoko Ono w The Dakota House w Nowym Jorku). Jeszcze w 2018 r. nagrała singel "Running" do dokumentalnego filmu "3100: Run and Become".