"Kora pojawiła się w moim życiu pewnego dnia, kiedy ćwiczyłam jogę. Uspakajałam głowę i oddech i wtedy jak mantra pojawił się refren 'Krakowskiego Spleenu'. Stało się to dla mnie jasne, że te słowa to, oprócz powszechnie znanej interpretacji, tekst uniwersalny, a w moim odczuciu opis wędrówki z krainy ignorancji i tamasu do satvicznej prawdy i Światła. Nagrałam ten utwór na swoim albumie, a potem Kamil Sipowicz zaproponował mi, bym spróbowała niezaśpiewanych wcześniej przez Korę tekstów zgromadzonych w formie książki 'Miłość zaczyna się od Miłości'. Tak zanurzyłam się w polu siłowym Kory. Jest to pole potężne i wciąż żywe - dodaje Natalia Przybysz.