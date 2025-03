Znamy szczegóły pierwszego półfinału Eurowizji. Kiedy wystąpi Justyna Steczkowska?

Już za półtora miesiąca rozpocznie się 69. Konkurs Piosenki Eurowizji . Reprezentantką Polski została Justyna Steczkowska , która zaprezentuje przebój "Gaja" . Oficjalna ceremonia otwarcia wydarzenia planowana jest na 11 maja 2025 r., a 13 oraz 15 maja odbędą się półfinały. Wielki finał Eurowizji planowany jest na 17 maja. Warto zaznaczyć, że Justyna Steczkowska trzy dekady temu również próbowała swoich sił w konkursie. Głosy widzów zadecydują o tym, czy nasza reprezentantka przejdzie do następnego etapu.

Wiadomo było, że piosenkarka zaprezentuje swój utwór we wtorek 13 maja. O dalszą szansę udziału w konkursie walczyć będzie tego dnia jeszcze 15 innych reprezentantów. Na kanale Eurovision Song Contest na platformie YouTube opublikowane ostało nagranie, w którym przedstawiona jest dokładna kolejność występów w pierwszym półfinale konkursu.

Na ten moment wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądał występ Polskiej wokalistki ze względu na zastrzeżenia produkcji wydarzenia co do bezpieczeństwa proponowanych rozwiązań. Osoby reprezentujące Justynę Steczkowską starają się dojść do wspólnego porozumienia.