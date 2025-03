Will Smith zaskoczył swoich fanów, ogłaszając premierę swojego pierwszego albumu od 20 lat, “Based On a True Story”. Wydanie płyty miało miejsce w piątek, a już wcześniej pojawiły się single, takie jak “Beautiful Scars” z Big Seanem, “First Love,” “You Can Make It,” “Tantrum” i “Work of Art.” Album ukazuje się niemal dokładnie 20 lat po wydaniu jego ostatniego albumu “Lost and Found”.

W raz z powrotem do muzyki Smith łączy siły z DJ Jazzy Jeffem, z którym współpracował już na początku swojej kariery. Ponadto na albumie pojawią się gościnnie Teyana Taylor, Joyner Lucas oraz jego syn, Jaden Smith. Jak donosi The Hollywood Reporter, Smith podpisał umowę dystrybucyjną z niezależną wytwórnią Slang Records, co wskazuje na jego zaangażowanie w ten projekt.

Szczerość i osobista ewolucja artysty

Smith przyznał, że proces tworzenia nowego albumu pozwolił mu na głęboką refleksję nad sobą i odkrycie, kim tak naprawdę jest. W teaserze opublikowanym na Instagramie, kilka godzin przed premierą, powiedział: “Ostatnie kilka lat poświęciłem na głębokie poszukiwanie tego, kim naprawdę jestem. Proces tworzenia tego albumu pozwolił mi być bardziej szczerym ze sobą niż kiedykolwiek wcześniej, jeśli chodzi o to, kim i czym naprawdę jestem. To będzie najlepszy okres twórczy w moim życiu.”

Rozwiń

Ten osobisty proces odkrywania siebie jest dla Smitha szczególnie istotny, zwłaszcza że przez ostatnie lata musiał stawić czoła publicznej krytyce związanej z kontrowersyjnym incydentem na Oscarach w 2022 roku, kiedy uderzył Chrisa Rocka na scenie w odpowiedzi na żart, który ten wygłosił o jego żonie, Jadzie Pinkett-Smith.

Nowy etap kariery i trasa koncertowa

Mimo wszystko, Smith zdaje się nie tracić czasu, zapowiadając trasę koncertową po Europie, która rozpocznie się latem. To nowy rozdział w jego karierze muzycznej, który ma szansę przyciągnąć zarówno starych, jak i nowych fanów. Will wydaje się pełen optymizmu, wierząc, że jego autentyczność i prawdziwość w muzyce będą kluczowe dla sukcesu tego projektu.

Współprace i inspiracje muzyczne

Smith przyznał, że w trakcie tworzenia Based On a True Story kierował się radami, które otrzymał od takich legend hip-hopu jak Jay Z i Kendrick Lamar. W rozmowie w programie Sway in the Morning wspomniał, jak ważne było dla niego, by pozostać wiernym sobie: “‘Musisz mówić o tym, co jest prawdziwe dla ciebie. Będziesz patrzył na młodszych raperów i chciał, by ich historie były prawdziwe dla ciebie, ale ty tak nie żyjesz'” - powiedział Jay Z. “‘Bądź prawdziwy w swojej historii. Opowiedz swoją historię.’ I to właśnie stąd wzięła się nazwa ‘Based on a True Story,’ inspirowana przez Jay’a.”

Te słowa dały Smithowi nie tylko inspirację do nazwania albumu, ale także do pełnego zaangażowania się w tworzenie muzyki, która odzwierciedla jego osobistą historię. W jego nowym projekcie nie chodzi tylko o muzykę, ale o autentyczność, która ma przyciągnąć słuchaczy i umożliwić im pełniejsze zrozumienie artysty.