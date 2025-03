Przypomnijmy, że uczestników "Must Be The Music" oceniają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. Program Polsatu prowadzą Patricia Kazadi, Maciej Rock i Adam Zdrójkowski.

W piątkowym odcinku (początek godz. 19:55) pojawi się duet Alien x Majtis - ich twórczość to połączenie elektroniki, rapu i śpiewu. Ich muzyka to swoista podróż przez emocje, od głębokich refleksji, po energetyczne, mocne brzmienia. W tekstach piosenek bazują na emocjach i życiowej treści, a także wątkach miłosnych.

Alien x Majtis w "Must Be The Music". Natalia Szroeder od razu zaczęła śpiewać

"Muzyka stanowi naszą główną formę przekazu" - podkreślają Dawid i Mateusz, którzy pod szyldem Alien x Majtis działają od pięciu lat.

W tym czasie status internetowych przebojów zdobyły takie utwory, jak m.in. "VIP" (4 mln odsłon), "Tajfun" (3,2 mln) i "Ona ma" (3 mln). W "MBTM" wykonali właśnie wspomniany "VIP", a Natalia Szroeder od razu zaczęła śpiewać.

"Ja uważam, że się wspaniale dopełniacie. I ja, jako kobieta, bardzo chciałabym takie wyznanie usłyszeć. Jakoś dużo w tym prawdy i jak sobie wyobraziłam, że to do mnie, to zrobiło mi się ciepło. I rzeczywiście refren piękny (…). Gratulacje" - powiedziała jurorka po występie.

Zachwytów nie krył również Dawid Kwiatkowski.

"Czułem się, jakbym był w roku 2010, klatka schodowa, płaczę ze złamanym sercem. To refren tego utworu wcisnął ten przycisk. Majtis, jesteś złotem tego projektu, i twój głos, i to, jak to czujesz" - powiedział.

