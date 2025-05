W miniony piątek widzowie Polsatu obejrzeli drugi z półfinałowych odcinków najnowszej edycji"Must Be The Music". Przed nami już tylko Wielki Finał, który odbędzie się 16 maja. Do ostatecznego etapu programu zakwalifikowali się najlepsi z najlepszych, których wyłonili widzowie, za sprawą głosowania SMS-owego. Ośmioro uczestników powalczy teraz o nagrodę główną - 250 tys. zł i prawo do udziału w Polsat Hit Festiwal. Kto ma największe szanse na zwycięstwo?

Uczestniczka "Must Be The Music" zadedykowała piosenkę mamie. Natalia Szroeder nie mogła powstrzymać łez

Jedną z uczestniczek, które w drugim półfinale zachwyciły jurorów oraz telewidzów, była Weronika Ryba. Wokalistka już na castingu skradła serca ekspertów, wykonując w spektakularny sposób piosenkę Adele "When We Were Young". Tym razem postawiła na polski repertuar - zaśpiewała "Dla Mamy" Korteza, a wykonanie zadedykowała właśnie swojej rodzicielce, która wspierała córkę zza kulis.

Weronika Ryba zaśpiewała w półfinale piosenkę dla swojej mamy Maciej Zawada Polsat

Tuż po występie mama Weroniki wkroczyła na scenę, aby przytulić swoją ukochaną córkę i dodać jej otuchy. Uczestniczka wzruszyła swoim wykonaniem nie tylko ją, lecz także jurorkę. Natalia Szroeder próbowała ukryć łzy, jednak emocje wzięły górę. Jej głębokie poruszenie uchwyciły kamery Polsatu. "Ja nie potrafię skleić zdania, naprawdę, Weronika" - komentowała z zaciśniętym gardłem jurorka po występie uczestniczki.

Jurorzy "Must Be The Music" zachwycili się poruszającym występem Weroniki Ryby

"Ja myślałam, co ci powiem, bo ja pamiętam przecież, że ty jesteś fenomenalna i dalej jesteś fenomenalna i na pewno coś sobie w ogóle ułożyłam w głowie, ale ja już w ogóle nie pamiętam, co chciałam ci powiedzieć wtedy. Bo naprawdę szczerze kocham to, co ty robisz z nami wszystkimi na tej scenie. Niech muzyka w Polsce wygląda tak, miejmy taką muzykę w Polsce!" - dodała Natalia Szroeder.

Pozostali jurorzy show Polsatu byli równie wzruszeni wykonaniem Weroniki. "Jestem dumny, jestem twoim fanem, odbiorcą, dziękuję ci serdecznie, Weronika. Świetnie!" - przyznał Miuosh.

Czy w finale uczestniczka ponownie sięgnie po równie wzruszający utwór? Widzowie Polsatu przekonają się już w piątkowym odcinku - start o godzinie 19:55.

Półfinalistka "Must Be The Music" doprowadziła jurorkę do płaczu Polsat Polsat Promocja