Gościem specjalnym finałowego odcinka 12. edycji "Must Be The Music" będzie grupa Enej! Zespół w 2011 roku zwyciężył pierwszą edycję "MBTM", podbijając serca jurorów i publiczności oraz dominując na listach przebojów na lata po udziale w programie. Po latach artyści powrócą na scenę talent show, by towarzyszyć konkurującym o zwycięstwo uczestnikom

Enej gościem specjalnym w finale "Must Be The Music"

Grupa założona została w 2002 roku w Olszytnie. Dziś jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów na polskiej scenie, a ich sprytne połączenie folkowego brzmienia, rockowej siły i ukraińskiego ducha wciąż zachwyca setki tysięcy słuchaczy.

Enej po wygranej w "Must Be The Music" zaczęli bardzo szybko się rozwijać. Stacje radiowe na okrągło prezentowały ich przeboje, a wydawane krążki pokrywały się złotem i platyną. Występy grupy wielokrotnie można było oglądać podczas wydarzeń takich jak Przystanek Woodstock, Top Trendy czy Polsat SuperHit Festiwal.

Wśród ich największych hitów znajdują się m.in. "Skrzydlate ręce", "Tak smakuje życie", "Kamień z napisem Love" czy "Symetryczno-liryczna".

Podczas Wielkiego Finału 12. edycji "Must Be The Music" emitowanego na żywo w Polsacie o godzinie 19:55 zobaczymy grupę Enej oraz wybranych w półfinałowych głosowaniach widzów: Dawida Dubajkę, Helenę Ciurabę, Zosię Karbowiak i Miód, Kubę i Kubę, Bonaventurę, Gracjana Górkę, Alien x Majtis i Weronikę Rybę.

