Patricia Kazadiod lat spełnia się w roli prezenterki telewizyjnej, piosenkarki, kompozytorki oraz autorki tekstów. Gra także na fortepianie i ma na swoim koncie sporą ilość ról aktorskich. Gwiazda odnosi sukcesy w różnych dziedzinach artystycznych i zdecydowanie można nazwać ją kobietą wielu talentów. Jej życie wypełnia przede wszystkim muzyka, którą stara się łączyć z innymi dziedzinami sztuki. Przypomnijmy, że zajęła drugie miejsce w 21. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i otrzymała Srebrną Twarz za finałowe wcielenie się w postaćAlicii Keys.

Obecnie gwiazda spełnia się w roli prowadzącej talent-show "Must Be The Music", które powróciło w nowej odsłonie na antenę Polsatu po dziewięciu latach przerwy. Wszystko wskazuje jednak na to, że współprowadzenie muzycznego formatu nie jest ostatnim wyzwaniem, jakie przyjęła od stacji Patricia Kazadi. Wokalistka będzie miała okazję spróbować swoich sił w zupełnie nowej roli!

Patricia Kazadi spróbuje swoich sił w roli pogodynki

W piątek 28 marca, tuż przed emisją kolejnego odcinka "Must Be The Music", Patricia Kazadi poprowadzi główne wydanie prognozy pogody! Wokalistka po raz pierwszy wystąpi w telewizji w roli pogodynki. Nie została jednak rzucona na głęboką wodę - do wbrew pozorom niełatwego zadania przygotował ją ekspert, Marek Horczyczak. Wieloletni Szef Redakcji Pogody Telewizji Polsat zadbał o to, aby piosenkarka czuła się pewnie w nowej pracy.

Jak Patricia Kazadi poradzi sobie w nowej roli? Widzowie Polsatu przekonają się już w piątkowy wieczór, o godzinie 19:45. Emisja pogody przewidziana jest zaraz po głównym wydaniu "Wydarzeń".

Patricia Kazadi została prowadzącą "Must Be The Music", powracającego na antenę Polsatu po dziewięciu latach

Wraz z początkiem marca na antenę Polsatu powrócił uwielbiany przez Polaków program "Must Be The Music". Na kolejną odsłonę show widzowie czekali aż dziewięć lat. Nowa edycja od samego początku cieszy się wyjątkową popularnością - do castingów zgłosiło się 2,5 tysiąca wykonawców, a co piątek przed telewizorami zasiada 1,09 miliona oglądających.

Nowa edycja show Polsatu obfitowała w wiele zmian. Za stołem jurorskim zasiadł całkowicie nowy skład ekspertów - poczynania uczestników oceniają obecnie: Dawid Kwiatkowski, Miuosh, Natalia Szroeder oraz Sebastian Karpiel-Bułecka. Gospodarzami programu zostali Maciej Rock (który jako jedyny pozostał w formacie ze starej ekipy), Adam Zdrójkowski i Patricia Kazadi.