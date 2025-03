Anastaciato amerykańska piosenkarka, która w latach 2000. odniosła wielki sukces, jednak nie w swojej ojczyźnie. Choć Europa ją pokochała i nazywała "ikoną popu", w USA jej twórczość zaliczyła wielką klapę. Artystka zadebiutowała w 2000 r. albumem "Not That Kind", który szczególnie pokochali słuchacze z Polski. Utwór "I'm Outta Love" królował na listach przebojów w krajach Starego Kontynentu, a kolejne hity, takie jak "Left Outside Alone", "Sick and Tired" czy "Paid My Dues", tylko umocniły pozycję Anastacii na europejskiej scenie muzycznej.