Will Smith w duecie z polskim gitarzystą? Rapował przy akompaniamencie zwycięzcy "Must Be The Music"

Marcin Patrzałek, wirtuoz gry na gitarze i zwycięzca 9. edycji programu "Must Be The Music", niespodziewanie połączył siły z Willem Smithem. Amerykański gwiazdor rapował do przygrywek gitarzysty, a wszystko to oglądało ponad 65 tys. widzów. Jak doszło do muzycznego spotkania? Wszystko za sprawą popularnego streamera "xQc".