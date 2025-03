Warto przypomnieć, że Jessie J swoją karierę zaczynała od pisania tekstów piosenek dla Justina Timberlake'a, Alicii Keys i Christiny Aguilery. Swój debiutancki singel "Do It Like a Dude" wydała 21 listopada 2010 roku, a potem było już tylko lepiej. "Price Tag", "Nobody's Perfect" i "Bang Bang", które zasiło nie tylko krążek Jessie J, zatytułowany "Sweet Talker", ale i drugi studyjny album Ariany Grande "My Everything", stał się jednym z największych hitów 2014 roku. Utwór zdobył masę nagród i wypromował nazwiska Jessie J, Ariany Grande i Nicki Minaj w sferach, gdzie jeszcze nie były słyszane.

Kariera Jessie J rozwijała się w najlepsze. Tragiczne wydarzenie z 2021 roku zmieniło życie gwiazdy

Krążki "Who You Are", "Alive" i "Sweet Talker" stały się ważnymi pozycjami w dyskografii Jessie J. To właśnie te płyty ugruntowały jej pozycję na rynku muzycznym, co poskutkowało nawet zajęciem prestiżowego fotela - w 2012 roku była trenerką w "The Voice UK", zaś w 2015 roku wokalistka łapała talenty w "The Voice Australia". Opublikowała również piosenkę "Flashlight", która stanowi soundtrack do filmu "Pitch Perfect 2", a jej projekt "R.O.S.E." zebrał niemal same pozytywne recenzje od krytyków.

"Jeszcze wczoraj rano, rozmawiając z przyjaciółką śmiałam się, że nie zdołam zagrać koncertu w Los Angeles nie mówiąc publiczności, że jestem w ciąży. A już po południu bałam się, że nie zdołam go zagrać z obawy przed załamaniem nerwowym, które mogę przeżyć na scenie. Wtedy właśnie wróciłam od lekarza, gdzie dowiedziałam się, że nie ma już bicia serca" - napisała piosenkarka w 2021 roku na Instagramie, kiedy to ogłosiła, że poroniła ciążę. Artystka bardzo przeżyła to smutne wydarzenie. W obszernym instagramowym poście artystka wyznała, że od dłuższego czasu marzyła o tym, by zostać matką - mimo że swoją pociechę zamierzała wychować w pojedynkę.

Jessie J ma jednego syna, Sky'a Safira Colmana, który urodził się w maju 2023 roku. Ojcem chłopca jest koszykarz Chanan Safir Colman, a rodzina często dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Wokalistka nadal stoi na scenie i często koncertuje, choć niedawno podzieliła się z fanami problemami z własną wytwórnią, którą finalnie postanowiła opuścić.

"Napisałam tę piosenkę w dniu, w którym trzy lata temu zwolniłam mojego ostatniego (szóstego) menadżera za to, że nie interesował się mną i moimi marzeniami zawodowymi" - wyjawiła na Instagramie artystka. "Zaplanowałam i próbowałam wydać płytę, gdy byłam w szóstym miesiącu ciąży. Niestety nie otrzymałam od mojej wytwórni pomocy ani wsparcia, jakiego potrzebowałam, więc link umożliwiający wcześniejsze zapisanie płyty został usunięty - postanowiłam opuścić wytwórnię" - dodała, przyznając tym samym, że teraz sama jest swoim menadżerem. Oznajmiła, że stawia na radość, jaką powinna dawać muzyka, a nie na aspekty biznesowe, które są dziś tak ważne dla wielkich wytwórni muzycznych.

"Opuszczenie wytwórni po 19 latach, rozstania, cięcia, pieniądze - ta lista się nie kończy" - mówi o swoich ostatnich doświadczeniach gwiazda, zapowiadając wydanie utworu i albumu, który był przez lata usilnie blokowany przez byłą wytwórnię wokalistki.

