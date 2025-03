Na początku ubiegłego roku Saldívar po raz pierwszy od wielu lat udzieliła wywiadu z więzienia na potrzeby serialu dokumentalnego "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them", który miał premierę w lutym. Twierdziła, że feralnego dnia nie doszło do konfrontacji w związku z oszustwem, lecz że chciała zrezygnować z roli kierowniczki fanklubu. Według jej relacji Selena próbowała ją przekonać do pozostania, co doprowadziło do kłótni. Saldívar podkreśliła, że została osądzona przez opinię publiczną jeszcze przed rozpoczęciem procesu.