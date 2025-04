"To co nam było '25" to połączone siły Matlane i Red Lips. "Odświeżona aranżacja łączy nostalgiczny charakter oryginału z nowoczesnym, dynamicznym brzmieniem, które idealnie wpisuje się w aktualne trendy radiowe" - czytamy.

Jeszcze przed premierą nagranie zdobyło ponad 600 tys. wyświetleń na TikToku. To na tej platformie największą popularnością cieszy się 19-letni Matlane, czyli Mateusz Roskosz (ponad 260 tys. obserwujących).

Matlane x Red Lips - "To co nam było" na nowo

Do największych przebojów Matlane należą utwory "Dach" (ponad 5 mln) i "No cześć" (2,4 mln) i "Dawno nie miałem takich ciar" (2,4 mln).

"Kolejny hymn wakacji", "Petarda oryginał jest całkowicie inny a to taka jakby jego kontynuacja", "Ale siedzi", "Hicior" - czytamy w komentarzach pod nową wersją "To co nam było", którą wyprodukował Sarnula.

Dodajmy, że występująca z Matlane Ruda, czyli wokalistka grupy Red Lips, pojawia się w najnowszej edycji "Must Be The Music" w Polsacie (prowadzi rozmowy za kulisami).

Red Lips: Przebój "To co nam było" śpiewała cała Polska

Przypomnijmy, że zespół Red Lips powstał w 2009 r. w Warszawie. Dwa lata później grupa została wyłoniona spośród 10 tysięcy wykonawców, którzy wzięli udział w preselekcjach do pierwszej edycji "Must Be The Music" w Polsacie. Kora Jackowska, Elżbieta Zapendowska, Adam Sztaba i Wojciech "Łozo" Łozowski jednogłośnie zakwalifikowali Red Lips do półfinałowych odcinków na żywo, doceniając charyzmę wokalistki Rudej i profesjonalizm muzyków.

- Z Rudą poznaliśmy się na koncertach, podczas których graliśmy na jednej scenie w czasie letniego sezonu. Chwilę później Ruda przyjechała do Warszawy na studia, miała 18 lat, blond włosy i bardzo chciała śpiewać. Dostrzegaliśmy w niej potencjał wokalny i sceniczny. Była to jednak zupełnie inna osoba niż dziś. Obecnie dojrzała, świadoma kobieta i artystka, wtedy pokorna, trochę zagubiona, młoda dziewczyna, która przyjechała z małego miasta bez kasy i nie mając jeszcze precyzyjnego pomysłu na siebie, chciała robić to, co kochała najbardziej - chciała śpiewać - wspominał w rozmowie z Interią początki zespołu Łukasz Lazer, gitarzysta, kompozytor i producent Red Lips, prywatnie od 2016 r. mąż Rudej.

Półfinaliści "Must Be The Music" największy sukces odnieśli za sprawą piosenki, która dała tytuł debiutanckiej płycie - "To co nam było" (2013). Dzięki temu singlowi grupa wystąpiła m.in. na festiwalach w Opolu (Superjedynka za przebój) i TOPtrendy w Sopocie.

Ruda gwiazdą Polsatu. Gdzie jeszcze wystąpiła?

Joanna "Ruda" Lazer w późniejszych latach dała się poznać widzom Polsatu z takich programów, jak m.in. "Twoja twarz brzmi znajomo" (piąte miejsce w 10. odsłonie - 2018 r.), "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (dziewiąta lokata w 10. edycji - 2019 r.), "Śpiewajmy razem. All Together Now" (jako jedna ze stu jurorów) i "Ninja Warrior Polska".

Ruda razem z Łukaszem Lazerem na scenie gościnnie wsparli ostatnio Orkiestrę Dorosłych Dzieci. W podstawowym składzie tej supergrupy przypominającej wielkie hity polskiego rocka z lat 80. i 90. występują muzycy znani z m.in. grup Turbo, Ira, Oddział Zamknięty i Acid Drinkers.

