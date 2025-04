Nie żyje Oran McConville. 18-latek zginął w wypadku samochodowym

Oran McConville swoją przygodę z muzyką rozpoczął jeszcze jako dziecko. Młody artysta śpiewał w szkolnym chórze podczas przesłuchań do "Britain's Got Talent" w 2017 4 roku. Wokalista będący częścią St Patrick's Primary School hrabstwa Down dostał się z zespołem aż do półfinału, gdzie zaprezentowali utwó "Somewhere Only We Know". Na etapie przesłuchań ich umiejętności bardzo docenił Simon Cowell, mówiąc: "Dobrze się bawicie i to jest najważniejsze. To było świetne przesłuchanie".