ATAN "METAMORPHIC": Czy to już prog nu-metal? [RECENZJA]

Przechodząc do "Echoes of Meaning" odniosłem wrażenie, jakbym gdzieś już ten numer słyszał. Jest tu trochę rytmiki i delikatności Opethu z "Damnation" przełamanej cięższymi partiami w ATANowym stylu. Moją uwagę zwrócił jednak breakdown w środku utworu, wyjątkowo przypominający coś, co mógłby zrobić Korn . Szybko zostałem jednak z tej fantazji wyrwany gitarową solówką.

Obawiałem się jedynie, że podwójny prog metalowy album, po którym spodziewać się można raczej dłuższych kompozycji, zacznie w pewnym momencie robić się męczący. To w końcu łącznie 18 utworów o długości od 4 do prawie 12 minut (z jednym wyjątkiem w postaci "Dopamine" , ale o tym zaraz). Ku mojemu zdziwieniu płyta przelatuje bardzo sprawnie i nie nuży za sprawą sporej dynamiki. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, od spokojniejszych melodyjnych momentów w stylu wczesnej Lacuna Coil , aż po bardzo potężne djentowe breakdowny jak np. w "Alchemist" przypominające partie Meshuggah .

Drugi krążek, szczególnie za połową skręca nieco w brzmienie zakrawające o coś co można by nazwać nu-metalem, a Claudia Mosco wplata więcej około rapowych partii, jak np. w "Antidote" i wcześniej wspomnianym już "Dopamine", które całkowicie odleciało w kontekście reszty albumu (ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu). Czy to już prog nu-metal? Na początku czułem się trochę zagubiony, ale z czasem coraz bardziej zaczęło to do mnie przemawiać. Nic tylko dodać trochę skreczy i będzie idealnie!