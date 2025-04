Choć wielce ceniony przez fanów tyleż brutalnego, co zawansowanego technicznie death metalu kwartet z Montrealu nie ujawnił jeszcze wszystkich szczegółów, wiadomo, że tytuł dziewiątego longplaya Cryptopsy brzmieć będzie "An Insatiable Violence".

Cryptopsy z premierową kompozycją z albumu "An Insatiable Violence" - perfekcja i brutalność

Zgodnie z zapowiedzą sprzed kilku dni, 15 kwietnia Kanadyjczycy opublikowali nowy utwór "Until There's Nothing Left".

"Ależ brutalnie", "Piekielny", "Brzmienie perkusji w oldskulowym wydaniu Cryptopsy", "Nokaut", "Nie ma nic bardziej perfekcyjnego" - czytamy w komentarzach o premierowej kompozycji deathmetalowców z prowincji Quebec.

Utworu "Until There's Nothing Left" Cryptopsy możecie posłuchać poniżej:

"An Insatiable Violence", dziewiąty studyjny album Kanadyjczyków będzie zarazem pierwszym materiałem Cryptopsy w barwach nowego wydawcy - francuskiej wytwórni Season Of Mist. Premierę następcy longplaya "As Gomorrah Burns" (2023 r.; Nuclear Blast Records) zaplanowano na 20 czerwca.

Cryptopsy ruszają w trasę po Europie - gdzie i u czyjego boku zagrają w Polsce?

Już 1 maja w Norwegii Cryptopsy rozpoczną zakrojoną na szeroką skalę (blisko 40 koncertów) trasę po Wyspach Brytyjskich i Europie. W ramach wojaży pod szyldem "Infernal Bloodshed Over Europe 2025", których główną gwiazdą będzie krośnieński Decapitated, Kanadyjczycy wystąpią 23 maja w Krakowie (Hype Park) i 24 maja w Warszawie (Proxima). Na scenie zobaczymy także Kalifornijczyków z thrashowego Warbringer oraz deathmetalowy Carnation z Belgii.

Cryptopsy - siła i finezja

Cryptopsy, powołany do życia w 1992 roku (na gruzach bardziej thrashowego Necrosis), to jeden z czołowych przedstawicieli kanadyjskiej sceny deathmetalowej, obok powstałych w podobnym okresie Gorguts czy Kataklysm. W swoim muzycznym dorobku grupa z prężnie działającej metalowej sceny w Montrealu ma dziewięć studyjnych albumów (wliczając już nową płytę "An Insatiable Violence"), z których największym uznaniem cieszą się niezmiennie trzy pierwsze z lat 90.: "Blasphemy Made Flesh", "None So Vile" i "Whisper Supremacy". Ostatni z nich był początkiem trwającej dekadę współpracy Kanadyjczyków z niemiecką Century Media Records.

Po wydaniu własnym sumptem longplaya "Cryptopsy" (2012 r.) oraz dwóch EP-ek "The Book Of Suffering (Tome I & II)" z 2018 r. w 2023 roku zespół przypomniał o sobie "As Gomorrah Burns" - pierwszą od ponad dekady i dobrze przyjętą płytą, której opublikowaniem zajęła się niemiecka Nuclear Blast Records.

W połowie lat 90. styl Cryptopsy, łączący w sobie nowojorską brutalność Suffocation z florydzką brzmieniową złożonością na wzór Death, Atheist czy Cynic oraz niderlandzkiego Pestilence, dał początek się rosnącej fali zespołów przywiązujących coraz większą wagę do zaawansowanych technicznie aspektów gatunku, na czele z Nile, Origin i Dying Fetus.

Motorem napędowym Cryptopsy pozostaje urodzony we Francji perkusista Flo Mounier, jedyny dziś członek pierwotnego składu kanadyjskiej formacji i muzyk określany mianem jednego z najszybszych bębniarzy death metalu (z charakterystycznym akcentowaniem pracy czyneli). Od 2005 roku w szeregach grupy figuruje Christian Donaldson, utalentowany gitarzysta, a zarazem ceniony na metalowej scenie fachowiec w dziedzinie inżynierii dźwięku. Aktualny skład uzupełniają basista Olivier Pinard (od 2018 roku także w barwach kalifornijskiego Cattle Decapitation) oraz wokalista Matt McGachy.

Cryptopsy - szczegóły albumu "An Insatiable Violence":

1. "The Nimis Adoriation"

2. "Until There’s Nothing Left"

3. "Dead Eyes Replete"

4. "Fools Last Aclaim"

5. "The Art of Emptiness"

6. "Our Great Deception"

7. "Embrace The Nihility"

8. "Malicious Needs".

