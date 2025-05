"Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska" to pierwsza polska odsłona globalnego formatu Netflixa, w którym artyści mierzą się ze sobą w rapowych bitwach, pisaniu własnych utworów czy nagrywaniu teledysków. Ich poczynania ocenia jury, w którego składzie znajdują się Bedoes 2115 , Dziarma oraz Sokół . Główną wygraną w programie jest nagroda pieniężna w wysokości 500 tysięcy złotych.

Finalistami pierwszej edycji zostali: Boron, po prostu Kajtek oraz Zippy Ogar. Pokaz finałowego odcinka w kinie Luna był podsumowaniem wyjątkowej drogi wspomnianej trójki. W ostatecznym starciu artyści mieli przygotować autorski utwór we współpracy z dobrze znanymi producentami. Zippy Ogar stworzył numer "Po mojemu albo po mnie" z @atutowym, po prostu Kajtek "Potwory i spółka" wraz z Kubim Producentem, a Boron "Modlę się o to, żeby to nie był sen" z Magierą.