Melanie Janine Brown, która od początku swojej kariery posługuje się pseudonimem artystycznym Mel B, to niekwestionowana legenda sceny. Jako Scary Spice, wraz z pozostałymi członkiniami Spice Girls, w latach 90. podbiła międzynarodowy rynek i zapisała się na kartach historii muzyki pop. Ich przeboje, takie jak "Wannabe", "Say You'll Be There" czy "Spice Up Your Life" królowały na listach przebojów i skradały serca tysięcy słuchaczy. W 2000 r. zespół zawiesił swoją działalność, a Mel B postanowiła spróbować swoich sił w zupełnie nowych rolach - aktorki, bizneswoman i osobowości telewizyjnej. Jak potoczyła się jej kariera?

Tak wyglądało dzieciństwo Mel B. Od wczesnych lat interesowała ją scena

Melanie urodziła się w 1975 r. w Leeds. Dorastała w robotniczej dzielnicy i niejednokrotnie wspominała, że była tam jednym z nielicznych dzieci o ciemniejszym kolorze skóry. Często owocowało to docinkami ze strony rówieśników oraz wykluczeniami. "Byłam hałaśliwa, uparta i nie bałam się nikogo. Jeśli ktoś próbował mnie zastraszyć, odpowiadałam dziesięć razy mocniej" - opowiadała gwiazda w autobiografii "Brutally Honest".

Już w czasach młodości Mel B interesowała się muzyką, tańcem, a scena wręcz ją do siebie przyciągała. Prędko zaczęła rozwijać swoją pasję do sztuk artystycznych - podjęła naukę w Intake High School, gdzie studiowała sztuki performatywne.

Ogłoszenie znalazła w gazecie! Niedługo później wygrała casting i dołączyła do Spice Girls

Gdy miała 19 lat w magazynie "The Stage" znalazła ogłoszenie, które niedługo później odmieniło jej życie. Poszukiwane były członkinie do nowego zespołu popowego. Melanie była jedną z setek kandydatek, które zgłosiły się na casting, jednak jej żywiołowy charakter i doświadczenie taneczne sprawiły, że wyróżniła się. Wraz z Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Victoria Adams (obecnie Beckham) i Michelle Stephenson (którą następnie zastąpiła Emma Bunton) stworzyła girlsband Spice Girls, który w kolejnych latach zawładnął międzynarodową sceną muzyczną.

Już debiutancki singiel Spicetek okazał się strzałem w dziesiątkę. Wokalistki prędko zawiązały między sobą silną więź, co zaowocowało świetną współpracą muzyczną. Gdy w 1996 r. oddały w ręce fanów singiel "Wannabe" rozpoczęło się prawdziwe szaleństwo. Piosenka osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w ponad 30 krajach, czyniąc z grupy globalny fenomen.

Kolejnymi singlami Spicetki próbowały powtórzyć sukces debiutu. Wydane w tym samym roku "Say You'll Be There" stało się numerem jeden w Wielkiej Brytanii i trafiło do pierwszej dziesiątki listy przebojów w USA. Z kolei "2 Become 1", będące przełomowym utworem girlsbandu z bardziej dojrzałym brzmieniem, znalazło się m.in. na pierwszym miejscu notowań w UK, Irlandii, Nowej Zelandii czy Hiszpanii, a także uplasowało się na czwartym miejscu listy Billboardu.

W następnych latach w ręce fanów zespół oddał hity takie jak "Spice Up Your Life", które stało się hymnem kobiecej siły i zabawy, "Too Much", wydane jako główny singiel promujący film "Spice World", "Stop", "Viva Forever", "Who Do You Think You Are" czy "Goodbye".

Po odejściu jednej ze Spicetek nastąpił kryzys. Dwa lata później zespół zawiesił działalność

W 2000 r. w zespole nastąpił kryzys. Dwa lata wcześniej grupę opuściła Geri Halliwell, która ogłosiła, że poróżniła się z pozostałymi członkiniami. Od tamtej pory Spice Girls kontynuowały działalność jako kwartet, jednak tuż po wydaniu albumu "Forever", zdecydowały się na zawieszenie działalności. Krążek nie został bowiem entuzjastycznie przyjęty przez krytyków oraz fanów.

Mel B skupiła się wówczas na swojej karierze solowej. Już w październiku 2000 r. na rynku ukazał się jej debiutancki album "Hot", który zawierał single takie jak "I Want You Back" (nagrany z Missy Elliott) oraz "Tell Me". W 2005 r. gwiazda wypuściła kolejny krążek - "L.A. State of Mind" - z którego pochodzi znany singiel "Today".

Była Spicetka z powodzeniem rozwijała również swoją karierę telewizyjną. W 2007 r. spróbowała swoich sił w amerykańskiej wersji "Tańca z gwiazdami", gdzie w finale zajęła drugie miejsce. Miała okazję zasiadać za stołem jurorskim w programach "The X Factor" w Wielkiej Brytanii oraz USA, a także "America's Got Talent". W 2010 r. wystąpiła w reality show "Mel B: It's a Scary World", ukazującym jej życie rodzinne i zawodowe.

Spice Girls nigdy na dobre nie pożegnały się ze sceną

W 2007 r. Spice Girls zdecydowały się na reaktywację zespołu. Wyruszyły wówczas w trasę "The Return of the Spice Girls Tour", podczas której wróciły na scenę w pełnym składzie. Później wróciły do rozwijania solowych karier. W 2012 r. ponownie zaskoczyły swoich słuchaczy powrotem - wystąpiły wspólnie na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Minęło kolejne siedem lat, a Spicetki znów spotkały się na wspólnej trasie "Spice World". Tym razem do zespołu nie dołączyła jednak Victoria Beckham, która wolała wówczas skupić się na własnych biznesach.

Życie osobiste Mel B. Gwiazda nigdy nie miała łatwo

W życiu prywatnym Mel B nie brakowało zawirowań. Scary Spice często pojawiała się na pierwszych stronach gazet, zwłaszcza w kontekście swojego małżeństwa ze Stephenem Belafonte. Związek zakończył się głośnym rozwodem w 2017 r. Już rok później wokalistka opublikowała swoją autobiografię "Brutally Honest", w której otwarcie opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z agresywnym mężem. Wyjaśniła, co działo się za zamkniętymi drzwiami jej domu, aby pomóc innym kobietom, które są w podobnej sytuacji.

Artystka udziela się charytatywnie i od lat wypełnia misję zwiększania świadomości społeczeństwa na temat przemocy domowej. W 2022 r. została odznaczona tytułem Członka Orderu Imperium Brytyjskiego (MBE). Jest aktywną patronką organizacji Women's Aid, wspierającej kobiety. W 2024 r. opublikowała dodatkowe rozdziały swojej książki "Brutally Honest", aby jeszcze bardziej rozwinąć niezwykle ważną tematykę.

Co robi obecnie Mel B? Scary Spice łączy obowiązki zawodowe z przygotowaniami do ślubu

Niedawno Mel B powróciła do kultowego formatu "America's Got Talent", zastępując Heidi Klum. Dołączyła do pozostałych jurorów w 20. edycji show, której premiera odbyła się 27 maja 2025 r. na antenie NBC.

W 2026 r. minie 30 lat od wydania pamiętnego singla "Wannabe". W związku z tym Spicetki nie wykluczają reaktywacji zespołu. Sama Mel B zasugerowała niedawno, że ponowne zjednoczenie się grupy może nastąpić już wkrótce. "Mamy rok, aby nad tym popracować. Powiedzmy to w ten sposób" - zaznaczyła w rozmowie z "Extra".

Obowiązki zawodowe Mel B łączy obecnie z przygotowaniami do ślubu. Po trudnych doświadczeniach z poprzednim mężem, artystka znalazła pocieszenie w ramionach Rory'ego McPhee. Zakochani są zaręczeni i planują ślub w Londynie. Co ciekawe, suknię ślubną Melanie zaprojektowała jej koleżanka z zespołu, Victoria Beckham.

