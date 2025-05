Nowy album Damiano Davida wzbudził kontrowersje. Wokalista odpowiada na krytykę

Choć zespół Måneskin nie ogłosił oficjalnego zawieszenia działalności, jego obecna aktywność sceniczna wyraźnie wygasła. Na tym tle coraz wyraźniej błyszczy solowa ścieżka Damiano Davida . Wokalista nie zwlekał długo z nowymi muzycznymi planami - w maju ukazał się jego debiutancki album "Funny Little Fears", który już wywołał spore emocje wśród fanów. Nie tylko ze względu na jego treść, ale też kierunek, jaki obrał artysta.

Nowa twarz Damiano Davida podzieliła jego fanów. Część z nich otwarcie wyraża rozczarowanie, sugerując, że artysta porzucił swoją wcześniejszą sceniczność na rzecz bardziej "wygładzonego" wizerunku. Krytycy uważają, że zmiana stylu to nie tyle artystyczna ewolucja, co efekt świadomego dopasowania się do popowych standardów i oczekiwań rynku. Nie brakuje też opinii, że wpływ na nową estetykę muzyka ma jego partnerka - Dove Cameron, znana z produkcji Disneya.