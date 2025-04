Les Binks dołączył do Judas Priest pod koniec lat 70. i nagrał z zespołem trzy kultowe albumy: "Stained Class" (1978), "Hell Bent for Leather" (znany w Wielkiej Brytanii jako "Killing Machine") oraz koncertowy "Unleashed in the East" (1979), który stał się jednym z najbardziej cenionych albumów live w historii metalu.