"The Sickness" to debiutancki album grupy Disturbed, który premierę miał na początku marca 2000 r. Ten materiał sprawił, że o grupie dowodzonej przez wokalistę Davida Drainmana zrobiło się głośno w świecie nu metalu. Do tej pory tylko w USA sprzedano ponad 5 mln egzemplarzy, co dało płycie status pięciokrotnej platyny.