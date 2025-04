ZAZ to jedna z najbardziej znanych francuskich artystek. Wokalistka sprzedała ponad pięć milionów albumów, wyśpiewała wiele przebojów i podbiła serca słuchaczy na całym świecie, w tym w Polsce, gdzie za każdym razem była gorąco przyjmowana. W lutym tego roku zadebiutowała jako jurorka francuskiej edycji popularnego telewizyjnego programu "The Voice" .

Obecnie pracuje nad nową płytą, której premiera już jesienią. Poznaliśmy już dwa single: "Saints et saufs" i "Je perdonne" . Pierwszy, bardzo osobisty i emocjonalny, czerpie z życiowych doświadczeń wokalistki. Opowiada m.in. o uzdrawiającej mocy miłości i o tym, co może nam pomóc, gdy przyjdzie nam zmierzyć się ze społeczną presją.

Do swoich doświadczeń ZAZ wraca też w utworze "Je pardonne", który zanotował już blisko milion odsłon, stając się kolejnym przebojem w jej dorobku. Rozlicza się z tym, co spotkało ją w przeszłości, po raz pierwszy tak bardzo otwierając się w swoich tekstach. Wszystko po to, by na kanwie swojej historii zbudować uniwersalny, pełen nadziei przekaz. To zarazem rozpoczęcie nowego rozdziału w jej muzycznym życiu.