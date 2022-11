30-lecie Polsatu: Kto wystąpi na uroczystej gali?

30 lat temu w domach Polaków pojawił się Polsat - pierwsza prywatna, niezależna telewizja w Europie Środkowo-Wschodniej. Zygmunt Solorz rozpoczął tym samym nowy rozdział nie tylko w swojej własnej historii, ale też w historii Polski. Dziś Polsat to prawie 40 kanałów telewizyjnych, nadawanych 24 godziny na dobę, które codziennie oglądają miliony Polaków.



Stacja dostarcza widzom rozrywkę najwyższej jakości, rzetelne informacje i największe sportowe emocje. Wiele programów i seriali stacji, na których wychowało się kilka pokoleń Polaków, na stałe wpisało się w pejzaż polskiej kultury.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Teledysk z okazji 30-lecia Polsatu! „30 lat minęło jak jeden dzień” Polsat

Polsat zawsze spieszy z pomocą potrzebującym - organizując koncerty takie jak "Gwiazdy przeciwko wojnie" w ramach programu "Solidarni z Ukrainą", remontując domy potrzebującym w programie "Nasz nowy dom", przekazując wygrane w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" na szczytne cele. Od 26 lat działa również Fundacja Polsat, która pomaga chorym dzieciom i zawsze angażuje się w pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Do dziś pod opieką Fundacji Polsat jest ponad 42 tysiące dzieci.

Polsat ogromną wagę przywiązuje do kwestii związanych z ekologią, jak podkreśla Zygmunt Solorz: "Czystego powietrza nie da się wyprodukować ani kupić, musimy wspólnie o nie dbać". Dlatego 3 lata temu powstało Stowarzyszenie Program Czysta Polska, które stawia sobie za cel dostarczanie czystej, zielonej i taniej energii.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Najlepsze występy w historii programu 1 / 9 Sławomir jako Freddie Mercury Źródło: Polsat Autor: M. Zawada udostępnij

Wielka gala na 30-lecie Polsatu. Kto wystąpi?

Podczas gali w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej przypomniane zostaną najważniejsze momenty z historii stacji. Na scenie pojawią się idole wszystkich generacji, którzy wykonają najpiękniejsze polskie piosenki - pojawią się m.in. Maryla Rodowicz, Doda, Ralph Kaminski, Igor Herbut (zaśpiewa w hołdzie Korze), Piotr Rubik z chórem (przebój "Niech mówią, że to nie jest miłość"), Muniek Staszczyk, Lady Pank, Kortez, Maciej Maleńczuk, Organek, Dawid Kwiatkowski, Golec uOrkiestra, Enej, Grzegorz Hyży.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Rubik Niech mówią, że to nie jest miłość

A to nie wszystkie niespodzianki tego wieczoru! Widzowie i obecni w Teatrze Wielkim goście obejrzą specjalnie przygotowane materiały o początkach stacji i jej kultowych produkcjach. Wśród prowadzących będą gwiazdy związane z Telewizją Polsat od początku i te, które dołączyły niedawno m.in. Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Maciej Dowbor, Piotr Gąsowski, Maciej Rock, Zygmunt Chajzer, Dorota Gawryluk, Bogdan Rymanowski, Jerzy Mielewski, Karolina Gilon, Marcelina Zawadzka, Adam Zdrójkowski, Iza Janachowska.

Polsat Superhit Festiwal 2022: gwiazdy błyszczą na ściance! 1 / 13 Dawid Kwiatkowski w wyśmienitym nastroju - podobna atmosfera będzie towarzyszyć jego występowi na Polsat Superhit Festiwal 2022! Źródło: AKPA Autor: Podlewski udostępnij

Podczas gali zostaną wykorzystane najnowocześniejsze technologie telewizyjne, które pozwolą połączyć świat rzeczywisty ze światem wygenerowanym komputerowo. Będzie zastosowana poszerzona rzeczywistość (AR) oraz hologramy.

Na zakończenie gali wraz z orkiestrą Andrzeja Smolika wystąpią artyści, którzy zwyciężali w "Idolu", a dziś są wielkimi gwiazdami młodej alternatywnej sceny muzycznej w Polsce: Krzysztof Zalewski i Brodka. Nie zabraknie również Natalii Przybysz i Natalii Szroeder.

O dobre humory gości i widzów zadbają "dwaj sąsiedzi całkiem przypadkiem spacerujący obok siedziby Polsatu": Robert Górski i Mikołaj Cieślak - przedstawiciele niedzielnych wieczorów kabaretowych.

"Polsat ma wielu przyjaciół wśród największych gwiazd, dlatego cieszę się, że spędzimy ten wyjątkowy dla nas wieczór w tak doborowym towarzystwie. Wielu wybitnych artystów właśnie z Polsatem zaczynało swoją zawodową drogę. Pamiętam, jak nastoletni Krzysiek Zalewski, czy Monika Brodka wygrali 2. i 3. edycję 'Idola'. Gdy Igor Herbut i Enej zaśpiewali w 'Must Be The Music', publiczność zakochała się w nich od pierwszego występu. I tak zostało do dziś. Mają rzesze fanów, a ich kolejne utwory stają się wielkimi przebojami. Tego wieczoru gwiazdy i widzowie wyruszą wspólnie w niezwykłą muzyczną podróż pełną wspomnień i wzruszeń. Za nami przecież 30 lat emocji. Spędziłam w Polsacie 15 lat. Jak w żadnej innej telewizji panuje tu niezwykle rodzinna i przyjacielska atmosfera i mam nadzieję, że udaje nam się ją przekazać wszystkim przed telewizorami. Jestem pewna, że ta serdeczna i ta pozytywna energia ma codziennie wpływ na naszych widzów" - podkreśla Nina Terentiew, dyrektor programowa Telewizji Polsat.

Transmisja 6 grudnia o 20:00 na antenie Polsatu i w serwisie Polsat Go.