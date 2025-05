Julia Wieniawa to obecnie jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Od kilku lat króluje zarówno w branży aktorskiej, influencerskiej, jak i muzycznej. W ostatnich edycjach popularnego programuTVN-u "Mam talent" ma także okazję spełniać się w roli jurorki. Młoda artystka nie ogranicza się jednak wyłącznie do działalności medialnej. Wieniawa aktywnie inwestuje w nieruchomości, aby zapewnić sobie zabezpieczenie finansowe na przyszłość.

Wokalistka na co dzień mieszka w samym centrum Warszawy, a jej apartament urządzony jest w iście luksusowym, balijskim stylu. Wieniawa może we własnym domu czuć się jak na prawdziwych wakacjach. Wnętrza pełne są bujnej roślinności, drewnianych mebli oraz ciepłych kolorów. W pomieszczeniach nie brakuje także przestrzeni. Mieszkanie wyposażone jest w spory taras, specjalne miejsca do uprawiania jogi oraz komponowania piosenek.