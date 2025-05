Pola Pospieszalska (córka gitarzysty i trębacza Karola Pospieszalskiego; jej wujowie to Mateusz Pospieszalski z Voo Voo, publicysta i muzyk Jan Pospieszalski i Marcin Pospieszalski z New Life'm) to wokalistka i autorka tekstów mieszkająca w Londynie. W swojej twórczości łączy elementy popu i trip-hopu, a wśród głównych inspiracji wymienia takich wykonawców, jak m.in. Kate Bush, Massive Attack, Tricky, Tori Amos i Portishead.

Jej talent odkrył producent Robin Millar, który współpracował z m.in. Sade, Everything But the Girl, Boyem George'em czy Ive Mendes. To właśnie Millar wyprodukował debiutancką płytę Poli - "Wbrew" z 2009 r. i jej anglojęzyczną wersję "My Favourite Town" (2010).

Pola Pospieszalska na krawędzi

Po pierwszym singlu "The World Needs Love" (w BBC porównano ten utwór do piosenki przewodniej z filmowego cyklu o przygodach Jamesa Bonda) Pola prezentuje kolejny utwór "Emerald Sea". To zapowiedź szykowanego na październik drugiego albumu wokalistki.

Za produkcję tego nagrania odpowiedzialny jest nominowany do nagród Mercury i BAFTA Ed Harcourt, tworząc filmowy jak i głęboko intymny pejzaż dźwiękowy. Zainspirowana motywami muzycznymi przypominającymi Kate Bush i Portishead, ta alt popowa piosenka jest pełna tęsknoty i oddaje istotę stania na krawędzi czegoś ogromnego i nieznanego - zarówno w sensie fizycznym, jak i emocjonalnym.

"Ta piosenka opowiada o poddaniu się falom życia. Szmaragdowe morze reprezentuje zarówno piękno, jak i tajemnicę, siłę emocji, nad którymi nie możemy zapanować, oraz odwagę potrzebną, aby odpuścić i zaufać podróży" - podkreśla Pola.

Nowy album Poli nagrywany był zarówno w Londynie, Sztokholmie, jak i w Szanghaju. Wśród współpracowników wokalistki jest nominowany do Oscara, nagrody Emmy i brytyjskiej nagrody BAFTA kompozytor, aranżer i dyrygent John Altman (jako muzyk i aranżer współpracował z takimi gwiazdami, jak m.in. Van Morrison, Rod Stewart, Tina Turner, George Michael, Bjork, Barry White, Bob Marley), Ed Harcourt (nominowany do nagród Mercury Prize oraz BAFTA) i odpowiedzialny za miks Piotr Rychlec z grupy Zakopower. W nagraniach gościnnie pojawił się gitarzysta Andy Summers znany z The Police, u boku którego Pola koncertowała w Chinach.

Pola miała okazję występować także m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Skandynawii. Poprzedzała na scenie m.in. Macy Gray.

